على مساحة تقدر بـ 4380000 متر مربع تربعت السعودية في جناحها البالغ 13059 متراً مربعاً، وتبوأت مكانتها التي جعلت الزوار من مختلف دول العالم يقفون على أبرز العناصر الحضارية والتاريخية، يأتي ذلك نظراً لتخطي الجناح السعودي أكثر من ربع مليون زائر منذ افتتاحه في أكتوبر، وتجاوز يوم أمس (السبت) زائرو الجناح السعودي 33 ألفا في أكبر رقم قياسي وهو الأول، والجناح في صدد الوصول لرقم أعلى.وكشف المفوض العام للجناح السعودي المشارك في معرض «إكسبو 2020 دبي، المهندس حسين حنبظاظة لـ«عكاظ»، أن عدد زوار المعرض السعودي بلغ 300 ألف زائر، محققاً بذلك أكبر عدد زيارات في الإكسبو بواقع 30% من الزوار. وأضاف حنبظاظة أن الجناح يعكس النهضة الاقتصادية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتحت ظل رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. وبين حنبظاظة أن الجناح السعودي يمثل استكشافاً كاملاً للسعودية ماضيها وحاضرها ومستقبلها المزدهر.وأشار حنبظاظة إلى أن الجناح حصل على 3 أرقام قياسية في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية من خلال أكبر أرضية ضوئية تفاعلية، وكذلك أطول ستارة مائية تفاعلية، إضافة إلى أكبر مرآة بشاشة رقمية تفاعلية.وأوضح أن الجناح السعودي اشتمل على 4 أسس تنوعت ما بين الثقافة والتاريخ والتنمية والتطوير بهدف التعايش مع أهم مقومات رؤية المملكة 2030.