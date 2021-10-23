تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًا اليوم (السبت)، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأبدى الأمين العام، خلال الاتصال، ترحيبه بمبادرتي السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، مشيدا بحزمة المبادرات التي أعلنها سمو ولي العهد، وعدّها خطوة كبيرة لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغيُّر المناخي.

وقد شكر خادم الحرمين الشريفين، الأمين العام للأمم المتحدة على ما أبداه من ترحيب بالمبادرتين، منوها بجهود المنظمة وأمينها العام في مواجهة التغير المناخي، واتخاذها ما يلزم من خطوات للحد من آثاره البيئية والاقتصادية، مؤكدًا اهتمام المملكة ضمن رؤيتها 2030 بقضايا البيئة، والطاقة النظيفة، والتغير المناخي.