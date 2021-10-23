رحب الرئيس المعين لمؤتمر كوب 26 للأمم المتحدة ألوك شارما، اليوم، بإعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم، بأن المملكة العربية السعودية ستصل إلى الصافي الصفري لانبعاثات غازات الكربون بحلول عام 2060، واصفا ذلك الحدث بالتاريخي.

وقال في بيان له: «أشكر صديقي الأمير عبدالعزيز بن سلمان على عمله في مبادرة السعودية الخضراء»، موضحا بأنها مؤشر واضح على تقدم المملكة العربية السعودية ومستقبلها خلال زيارته للرياض في يوليو الماضي لمناقشة الطموح قبل قمة المناخ COP26.

وأشار شارما إلى أن الإعلان اليوم يظهر إدراك المملكة العربية السعودية للفرص الاقتصادية للنمو المرتفع، والقطاعات الخضراء للعمالة المرتفعة، وهي ملتزمة بلعب دور في حل مشكلة تغير المناخ، آملًا في الوقت نفسه أن يحفز هذا الالتزام الطموح من الآخرين قبل قمة المناخ COP26.

وقال: «إنني أتطلع إلى رؤية مزيد من التحديد الكمي للمساهمات المحددة وطنيا المعدلة للمملكة العربية السعودية، والذي تم الإعلان عنه اليوم أيضا، والعمل مع المملكة العربية السعودية في مؤتمر الأطراف لتأمين نتيجة تبقي 1.5 درجة مئوية في متناول اليد».