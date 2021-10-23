رحبت مملكة البحرين اليوم (السبت) بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي ندد بهجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على أراضي المملكة العربية السعودية ومنشآتها المدنية، التي تعكس إصرارها على رفض الدعوات إلى وقف إطلاق النار في اليمن، والانخراط في العملية السياسية لعودة الأمن والاستقرار إلى اليمن.

وتثمن وزارة الخارجية البحرينية، في بيان اليوم، صدور البيان الرئاسي عن مجلس الأمن، والذي يعبر عن مساندة دولية للجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية ووقف تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب اليمني نتيجة ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية وانتهاكاتها لكافة القوانين الدولية.