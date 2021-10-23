أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 8 / 3 / 1443 هـ الموافق 14 / 10 / 2021 م حتى 14 / 3 / 1443هـ الموافق 20 / 10 / 2021م، عن ضبط 15,688 مخالفاً، منهم 7088 مخالفاً لنظام الإقامة، و6985 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و1615 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 406 أشخاص، 57% منهم يمنيو الجنسية، و41% إثيوبيو الجنسية، و2% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 10 أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، فيما تم ضبط 20 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

كما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 86,628 وافداً مخالفاً، منهم 77,314 رجلاً، و9314 امرأة، في حين تمت إحالة 71,819 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2118 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11,246 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.