أكد أمير ويلز الأمير تشارلز، أن إطلاق المملكة العربية السعودية، لمبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، يسهم في بناء مستقبل مستدام ومثمر.

وبين في كلمة رئيسية ألقاها ضمن جلسات منتدى «مبادرة السعودية الخضراء»، أن قيادة السعودية العالمية للانتقال إلى الطاقة المتجددة شيء أساسي، يحفز الجميع إلى رؤية هذا التنوع في مزيج الطاقة، منوهًا أن مبادرة المملكة العربية السعودية استثنائية عالمياً، وذلك من خلال زراعة مليارات الأشجار التي سيكون لها أثر تحولي لتستفيد منها الأجيال القادمة كهذه المبادرة التي أطلقتها المملكة.

وأضاف أن جائحة كورونا «كوفيد-19» أثبتت للعالم أجمع قيمة الصحة البشرية والأهمية الاقتصادية والاجتماعية وصحة الكوكب التي تعد مترابطة بشكل أساسي، مبيناً أن لدى العالم نافذة من الأمل ليسرع التعافي الأخضر، مع وضع أساسات المستقبل المستدام.

وشدد على أن درجات الحرارة التي تشهدها بعض المناطق لاسيما في الشرق الأوسط تتطلب التعامل معها بجدية لإحداث أثر كبير إيجابي على النظام البيئي، من خلال زيادة امدادات المياه والطاقة واستثمار الإمكانيات الهائلة في المنطقة من الطاقة المتجددة بما ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الخضراء واحتباس وتخزين ثاني أكسيد الكربون، وهو ما تعمل عليه مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.