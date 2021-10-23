بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية زامبيا هاكيندي هيشيليما، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة ل هيشيليما، ولحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية زامبيا هاكيندي هيشيليما، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة ل هيشيليما، راجياً لحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.