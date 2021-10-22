أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (27) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (13) مواطنًا و(14) مقيمًا، من الجنسيات السودانية والهندية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي (1299) رأسًا من الإبل و(214) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبينًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل رأس، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.