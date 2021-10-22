واصل الأسطول الغربي اليوم (الجمعة)، أعمال مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط "المدافع الأزرق - ٢١" بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الأمريكية.

وشهد التمرين خلال الفترة الماضية تنفيذ العديد من التدريبات المشتركة التي شملت القتال في المناطق المبنية واقتحام المباني والتدريب على استطلاع الشواطئ وتنفيذ الدوريات القتالية والرماية الحرة وإزالة الألغام، وتنفيذ تدريبات العمليات البرمائية وهي عملية الإنزال البحري التي أظهر فيها المشاركون أعلى معايير الجاهزية بكل احترافية.

كما اشتمل التمرين على عدد من السيناريوهات التي شاركت فيها القطع البحرية وزوارق الإسناد، وسفن الإنزال ومجموعة من الطائرات العمودية لتنفيذ التطبيقات العملية والمناورات التكتيكية، إضافة إلى إقامة العديد من المحاضرات النظرية في مختلف المجالات البحرية والإستراتيجية.

ويهدف التمرين إلى إثراء الخبرات القيادية والقتالية لدى المشاركين، لاستيعاب متطلبات العمل العسكري البحري لما له من أهمية في رفع مستوى الكفاءة العسكرية، فضلاً عن الارتقاء بالجاهزية القتالية وتبادل الخبرات والمهارات العسكرية في مختلف العمليات البحرية، إضافة إلى تعزيز عمليات التنسيق وتحقيق التكامل المنشود في مجال العمليات البحرية المختلطة.