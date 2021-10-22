عدلت وزارة التعليم أيقونات إدخال درجات الطلاب والطالبات في نظام (نور) الإلكتروني بما يتوافق مع توزيع الدرجات وفقًا لنظام الفصول الثلاثة التي تم اعتمادها اعتبارًا من العام الدراسي الحالي ١٤٤٣هـ.

وأضافت الوزارة أيقونات للاختبارات القصيرة وخصصت لها ٢٠ درجة وأيقونة للواجبات وخصصت لها خمس درجات وأيقونة للبحوث والتقارير والمشروعات وخصصت لها عشر درجات وأيقونة للتطبيقات والأنشطة الصفية وخصصت لها ١٥ درجة وأيقونة للمشاركة وخصصت لها عشر درجات.

الجدير بالذكر أن رصد الدرجات في نظام نور كان مقتصرًا على ايقونتين فقط هي أيقونة للاختبارات وأيقونة للواجبات والمشاركات والأنشطة الصفية.