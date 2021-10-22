قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم (الجمعة)، برفع جميع أجهزة القياس الحراري الموجودة على مداخل المسجد الحرام.

وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد الجابري أنه بعد ٢٠ شهرًا ‏من وضع الكاميرات الحرارية على مداخل المسجد الحرام قامت الوكالة برفعها، تزامنا مع تخفيف الإجراءات الاحترازية وإلزام قاصدي بيت الله باستخراج التصاريح عن طريق التطبيقات «اعتمرنا، وتوكلنا» لأداء العمرة والصلاة، والالتزام التام بارتداء الكمامة طيلة تواجدهم في المسجد الحرام سائلا الله -عز وجل- أن يحفظ ولاة الأمر ويجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه من خدمات للمعتمرين والمصلين.