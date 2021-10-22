أدى جموع المصلين والمعتمرين في الحرم المكي الشريف أول صلاة جمعة دون تباعد مكاني منذ حلول جائحة كورونا، وذلك بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية ورفع الطاقة الاستيعابية الكاملة للمسجد الحرام.



وأوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنها جندت من أجل استقبال المصلين والمعتمرين 780 موظفاً لعمليات التفويج و200 موظف لمراقبة الأبواب و500 كادر أمني مدني لتنفيذ خطط الطوارئ والسلامة بالتنسيق مع الجهات المعنية.



مشيرة إلى أن فرق الغسيل والتطهير والتعقيم تعمل على غسل وتطهير المسجد الحرام 10 مرات يومياً من خلال أكثر من 4000 عامل وعاملة، وأكثر من 500 جهاز آلي لتعقيم الأيادي بخاصية الاستشعار و20 جهاز بايوكير و11 ريبوتاً ذكياً للتعقيم و550 مضخة تعقيم يدوية.