أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 51 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 59 حالة، ووفاة حالة واحدة، وهذه أدنى حصيلة يومية للوفيات منذ نحو 19 شهرا، في أواخر شهر مارس من عام 2020 مع بدايات الجائحة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 548,162 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 77 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 537,208 حالات، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8774 حالة وفاة.

ودعت «الصحة» إلى ضرورة استكمال التحصين بجرعتين من لقاح كورونا لمقاومة المتحورات وحماية جميع أفراد المجتمع والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق أعلى مستويات المناعة المجتمعية.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.