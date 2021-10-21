سجل الحضور الدبلوماسي أول تفاعل عالمي مع حفل افتتاح موسم الرياض 2021، ليلة أمس (الأربعاء)، حيث شهد حفل الافتتاح استضافة دبلوماسيّي 17 دولة، يتقدمهم سفراء اليابان والصين والإمارات وقطر والعراق وفرنسا، إضافة إلى ممثلي سفارات 11 دولة من نواب سفراء ومسؤولين.

وقابل هذا الحضور الدبلوماسي من أنحاء العالم كافة، تنوعٌ ترفيهيٌ عالمي في مسيرة افتتاح موسم الرياض 2021، يعكس ما سيكون عليه الموسم من فعاليات تلبي مختلف رغبات الجمهور، حيث استمتع الحضور بفن «السامري» على خشبة مسرح افتتاح المسيرة، إضافة إلى فنون غنائية عالمية أخرى، وعروض أدّاها عارضون من مختلف الجنسيات، إذ يستضيف موسم الرياض 2021 فعاليات عالمية من عدة دول حول العالم، معززًا بذلك التنوع في تقديم الترفيه بما يلبي رغبات الجمهور.

وكان لليلة الافتتاح نصيب من شعار الموسم «تخيل أكثر» بعد دمج الفنون والثقافات المحلية بالعالمية، وسط ترحيب جماهيري بفن السامري والموسيقى العالمية المجتمعين في آن واحد على أرض الكرنفال الأضخم على مستوى مواسم السعودية. واستعرضت مسيرة الافتتاح بطريقة إبداعية جميع مناطق موسم الرياض الـ14، من خلال استعراض فعاليات كل منطقة، وسط إعجاب حضور المسيرة، بما يؤكد أبعاد الموسم ونجاحه في وصوله إلى العالم أجمع بتنوع فعالياته.