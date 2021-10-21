دعا مجلس إدارة بنك الجزيرة مساهميه للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الـ63 (الاجتماع الأول) المقرر انعقاده في تمام الساعة 6:30 مساء الاثنين 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. وسيعقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمقر الإدارة الاقليمية للبنك في المنطقة الوسطى بمدينة الرياض باستخدام منظومة تداولاتي.

ويحق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.

وطبقاً للمادة (35) من النظام الأساسي للبنك، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك هو حضور مساهمين يمثلون على الأقل ما نسبته 25% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع، سيتم عقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

جدول أعمال الجمعية

1.التصويت على انتخاب اعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 1 يناير 2022م ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024م. ( مرفق السير الذاتية للمرشحين).

2.التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 1 يناير 2022م ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024م. علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:

•الدكتور/ أبو بكر بن علي بن عمر باجابر

•الأستاذ/ فوزي بن إبراهيم بن عبدالله الحبيب

•الأستاذ/ سعد بن إبراهيم بن سعد المشوح

3.التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

4.التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

5.التصويت على تعديل سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة ولجانه.

6.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2022م.

7.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

التصويت الإلكتروني

بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة 10 صباحاً من يوم الخميس 6 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 11 نوفمبر 2021م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، يوم الاثنين 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م.

وعليه ندعو جميع مساهمي البنك إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

أحقية تسجيل الحضور والتصويت

أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

طريقة التواصل

يرجى الاتصال بوحدة شؤون المساهمين في حال وجود استفسار عن بنود الجمعية على الأرقام التالية: 6098394 012 أو رقـــم 2157325 011 أوعبر الفاكس رقم 2157358 011 أو على البريد الإلكتروني SSU@baj.com.sa خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك.