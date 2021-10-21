أظهر استطلاع أجراه المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية وبالتعاون مع المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني حول (الآثار النفسية لجائحة فايروس كورونا) أن ٨٦٪؜ ممن شاركوا اتفقوا أن الإجراءات الحكومية تجاه الحالة أعطتهم شعورًا بالاطمئنان وأن ٨٣٪؜ أظهروا عدم شعورهم بالحاجة إلى طلب الدعم النفسي بينما رأى ٥٣٪؜ أن المعلومات المتعلقة بالآثار النفسية كانت متوفرة.

وبين الاستطلاع الذي شارك فيه ١٣٥٤ مواطنًا ومواطنة منهم ٤٦٪؜ نساء و٥٤٪؜ رجال أن ٦٠٪؜ منهم يرون أن المعلومات المتعلقة بالدعم النفسي مفيدة، بينما اتفق ٧٣٪؜ أن مساهمة الرسائل الإعلامية الرسمية في تخفيف مشاعر القلق والخوف كانت ممتازة و١٠٪؜ يرون أنها جيدة و٨٪؜ قالوا إنها متوسطة. ورأى ٣٨٪؜ من المشاركين أن وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر سببًا من أسباب الشعور الخوف بدرجة كبيرة، بينما قال ١٥٪؜ إنها بدرجة متوسطة فيما رأى ٢٨٪؜ عدم تأثيرها. ولفت الاستطلاع إلى أن ٦٣٪؜ قالوا إن التوعية النفسية ساهمت في التعامل مع الأفكار السلبية بدرجة كبيرة، بينما رأى ١٢٪؜ أنها بدرجة متوسطة.