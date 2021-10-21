أظهر استطلاع أجراه المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية وبالتعاون مع المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني حول (الآثار النفسية لجائحة فايروس كورونا) أن ٨٦٪ ممن شاركوا اتفقوا أن الإجراءات الحكومية تجاه الحالة أعطتهم شعورًا بالاطمئنان وأن ٨٣٪ أظهروا عدم شعورهم بالحاجة إلى طلب الدعم النفسي بينما رأى ٥٣٪ أن المعلومات المتعلقة بالآثار النفسية كانت متوفرة.
وبين الاستطلاع الذي شارك فيه ١٣٥٤ مواطنًا ومواطنة منهم ٤٦٪ نساء و٥٤٪ رجال أن ٦٠٪ منهم يرون أن المعلومات المتعلقة بالدعم النفسي مفيدة، بينما اتفق ٧٣٪ أن مساهمة الرسائل الإعلامية الرسمية في تخفيف مشاعر القلق والخوف كانت ممتازة و١٠٪ يرون أنها جيدة و٨٪ قالوا إنها متوسطة. ورأى ٣٨٪ من المشاركين أن وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر سببًا من أسباب الشعور الخوف بدرجة كبيرة، بينما قال ١٥٪ إنها بدرجة متوسطة فيما رأى ٢٨٪ عدم تأثيرها. ولفت الاستطلاع إلى أن ٦٣٪ قالوا إن التوعية النفسية ساهمت في التعامل مع الأفكار السلبية بدرجة كبيرة، بينما رأى ١٢٪ أنها بدرجة متوسطة.