صرحت شركة بوينج اليوم أن شركات الطيران في الشرق الأوسط ستحتاج إلى 3 آلاف طائرة جديدة بقيمة 700 مليار دولار وخدمات ما بعد البيع مثل الصيانة والإصلاح بقيمة 740 مليار دولار، بحلول عام 2040 مع تعافي المنطقة وارتفاع الطلب الإقليمي والدولي على السفر والشحن. وقدمت بوينج توقعاتها لسوق الطيران التجاري لعام 2021 التي توفر معلومات مفصلة القطاع للطائرات والخدمات التجارية على مدى 20 عاماً.

ومن المتوقع أن تتضاعف حركة الركاب والأسطول التجاري في الشرق الأوسط خلال 20 عاما وفقاً لما ورد في توقعات بوينج لسوق الطيران التجاري. وستلبي أكثر من ثلثي شحنات الطائرات إلى الشرق الأوسط النمو المتوقع، في حين سيحل ثلث الشحنات محل الطائرات القديمة بطرازات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود مثل 737 ماكس و787 دريملاينر و777 إكس.

وقال المدير العام للتسويق لدى بوينج للطائرات التجارية في منطقة الشرق الأوسط راندي هايسي: «لا يزال دور منطقة الشرق الأوسط كمحطة ربط عالمية مهماً لتطوير الأسواق من وإلى جنوب شرق آسيا والصين وأفريقيا. ولطالما كانت المنطقة رائدة في استعادة ثقة المسافرين من خلال المبادرات متعددة الأوجه التي تساعد على تعافي نشاطات السفر الدولي».

يذكر أن الشحن الجوي يشكًل مجالاً غنياً للناقلات الطيران في الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن يتضاعف أسطول طائرات الشحن تقريباً من 80 طائرة في عام 2019 إلى 150 طائرة بحلول عام 2040. وتجدر الإشارة إلى أن حركة الشحن الجوي لدى شركات النقل في المنطقة قد ازدادت منذ عام 2020 بنحو 20%، وخصوصاً أن مقر اثنتين من أكبر خمس شركات شحن في العالم في المنطقة.

ويتضمن تقرير بوينج لسوق الطيران التجاري في الشرق الأوسط 2021 أيضاً هذه التوقعات حتى عام 2040:

من المتوقع أن شركات الطيران ستقوم بتنمية أساطيلها لتصل إلى 3530 طائرة بهدف استيعاب حركة الركاب والبضائع المتزايدة.

المنطقة ستظل تشهد طلباً قوياً على نطاق واسع، حيث تدعم 1570 عملية تسليم شبكة متنامية من الخطوط الدولية.

من المتوقع أن يتضاعف الأسطول الحالي للطائرات ذات الجسم الضيق المكون من 660 طائرة إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 1750 طائرة.

تشمل فرص الخدمات التجارية تجديد الأسطول والصيانة والإصلاح وتوريد قطع الغيار وتحسين العمليات.

تقرير بوينج للطيارين والتقنيين لعام 2021 يتوقع أن تحتاج المنطقة إلى 223 ألف موظف طيران جديد بحلول عام 2040، بما في ذلك 54 ألف طيار و51 ألف فني و91 ألفاً من أفراد طاقم الطائرة.

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توقعات تقرير بوينج لسوق الطيران التجاري الكاملة متوفرة عبر

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بصفتها شركة طيران عالمية رائدة، تُطور بوينج وتصنع وتوفر خدمات الطائرات التجارية ومنتجات الدفاع وأنظمة الفضاء للعملاء في أكثر من 150 دولة. وتعد الشركة أحد أكبر الشركات المصدرة في الولايات المتحدة من خلال قاعدة الموردين العالمية لديها لتعزيز الفرص الاقتصادية والاستدامة وتأثيرها الإيجابي على المجتمع. ويلتزم فريق بوينج المتنوع بالابتكار من أجل بناء مستقبل مزدهر والعيش طبقاً للقيم الأساسية للشركة المتمثلة في السلامة والجودة والنزاهة. تعرفوا على المزيد عبر

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