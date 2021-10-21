انطلاقاً من موقعها الراسخ في سوق الترفيه الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقوة منتجها العالمي «جوّي TV»، عقدت إنتغرال شراكة استراتيجية جديدة مع اتصالات مصر تتيح للمستخدمين الاستمتاع بالمحتوى العالمي الرفيع المستوى الذي تقدمه منصة «جوّي TV»، والوصول مجاناً إلى مكتبتها الغنية والشاملة، والتي تقدم بشكل مستمر أحدث البرامج عند الطلب.

ويتوفر العرض حصرياً للعملاء المشتركين في أي من باقات أميرلد التي تقدمها اتصالات مصر، والذين سيتمكنون من مشاهدة أكثر من 75 قناة مجانية ومشفرة تلبي أذواق وتفضيلات جميع أفراد العائلة، كما سيحصلون على مكتبة واسعة للفيديوهات حسب الطلب (VOD) تحوي أكثر من 28000 محتوى من أقوى الأفلام والمسلسلات العربية، الغربية، الوثائقية وبرامج الأطفال، وكذلك برامج «جوّيTV» الحصرية والأصلية. وفي ما يعود إلى البرامج المصرية، تضم مكتبة «جوّي TV» العديد من البرامج المصرية والأفلام الكوميدية التي تلبي أذواق وتفضيلات جميع أفراد العائلة، كما تقدم محتوى منوعاً من أفضل مزودي محتوى البث الفضائي العالميين مثل فوكس+، ديسكوفري، كارتون نيتوورك والعديد غيرها.

وفي هذه المناسبة عبر ماركوس جولدر، الرئيس التنفيذي لشركة إنتغرال، عن سعادته بالتعاون مع اتصالات مصر لتقديم تجربة ترفيهية رقمية عالمية بعد التوسع الذي بدأ في مصر عام 2020. وأكد أن سوق الترفيه الرقمي في مصر سوق متنامٍ وحيوي، حيث يبحث المستخدمون باستمرار عن مجموعة واسعة من الخيارات الترفيهية، والمتواجدة جميعها في «جوّي TV». وأشار إلى أنه من خلال الجمع بين المحتوى المميز الذي تقدمه «جوّي TV» والعروض الغنية التي تقدمها اتصالات مصر، سيحصل الجمهور المصري على تجربة مشاهدة استثنائية تساهم في تعزيز جودة الحياة.

هذا، وتعمل «جوّيTV» على تعزيز حضورها وسمعتها كقوة رائدة تعمل على تقديم محتوى ترفيهي راقٍ لأكبر عدد ممكن من المشتركين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال منصة واحدة توفر العديد من المميزات المتطورة مثل واجهة سهلة للاستخدام متوافقة مع المعايير العالمية، وتقديراً لجهودها التوسعية فازت إنتغرال، بجائزة «المنصة الأسرع نمواً للفيديو عند الطلب» لعام 2021، وتتطلع الشركة إلى تعزيز قدراتها والمساهمة في التطور الاقتصادي من خلال تحسين عروضها وتقديم محتوى جذاب ومصمم بطريقة سهلة تتجاوز توقعات المشتركين.