التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم (الخميس)، وزير خارجية مملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، وذلك على هامش مؤتمر دعم استقرار ليبيا المنعقد في العاصمة الليبية طرابلس.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، كما ناقش الجانبان تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، كما تطرق الجانبان إلى أبرز الموضوعات المطروحة خلال مؤتمر دعم استقرار ليبيا الشقيقة.