أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، يوم أمس (الأربعاء)، 5 منشآت تجارية بسبب مخالفتها للاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية الخاصة بوباء كورونا، كما قامت بمصادرة 890 كيلوغراماً من المواد الغذائية واللحوم غير الصالحة للاستهلاك، إضافةً إلى ضبط 3 عمّال يعملون بشهادات صحية منتهية. يأتي ذلك في الوقت الذي كثفت فيه الأمانة حملاتها الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين المتواجدين في حوش بكر وحي النكاسة والأحياء العشوائية المجاورة، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة ومشاركة الدوريات الأمنية التي أسفرت عن مصادرة 7 أطنان من الخضراوات المتنوعة والمعلبات منتهية الصلاحية التي تعرض من قبل الباعة الجائلين المخالفين، إذ جرى إتلافها فوراً في الموقع.



على الصعيد ذاته كشفت أمانة العاصمة المقدسة 642 بلاغاً لصيانة الطرق والأرصفة وأعطال الإنارة خلال الأسبوع الماضي، حيث تمت معالجة البلاغات الواردة بشكل فوري، كما قامت بتنفيذ طبقة القاعدة الأسفلتية في مخططات ولي العهد 2 - 3 على مساحة 10 آلاف متر مربع وتنفيذ أعمال سفلتة الشوارع في مخطط الفيصل، طريق الأمير نايف، هجرة آل ردة، على مساحة 17.300 متر مربع.