بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيدة سيندي كيرو، بمناسبة تعيينها حاكماً عاماً لنيوزيلندا.

وأعرب الملك، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامتها، ولشعب نيوزيلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيدة سيندي كيرو، بمناسبة تعيينها حاكماً عاماً لنيوزيلندا.

وأعرب ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولشعب نيوزيلندا الصديق المزيد من التقدم والرقي.