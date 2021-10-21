حددت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مواعيد القبول لخريجي وخريجات الثانوية العامة للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي الحالي. وبينت أن القبول لبرنامج البكالوريوس للبنين والبنات يبدأ من الأحد الموافق للثاني من ربيع الآخر ويستمر حتى الثلاثاء الحادي عشر من الشهر نفسه، على أن يبدأ القبول لبرنامج دبلوم الكليات التقنية للبنين والقبول في برنامج دبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوي ودبلوم الكليات التقنية للبنات (مسائي) اعتبارا من الأحد السادس عشر من ربيع الآخر ويستمر حتى الثلاثاء الموافق للخامس والعشرين من الشهر نفسه.