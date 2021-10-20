وقف الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد على استعدادات الخدمات الرقمية التي تقدمها stc لفعاليات موسم الرياض هذا العام، حيث زار الوتيد ساحة البوليفارد في مدينة الرياض وعدد من المواقع المختلفة للتأكد من جاهزية البنية التحتية للشبكات، والتقى القائمين على تنظيم الموسم واجتمع بالفرق الميدانية المخصصة لدعم التجربة الرقمية للزوار.

وتابع الوتيد خلال زيارته الجهود المبذولة في استكمال التجهيزات التقنية وتهيئة فرق التشغيل والإشراف والإدارة والتصميم والدعم المستمر الذين يبلغ عددهم أكثر من 358 مختصا، حيث تعمل stc على تعزيز تجربة زوار موسم الرياض وتزويدهم بأفضل شبكة جيل خامس 5G في المملكة من حيث السرعة وسعة البيانات ومدى التغطية بنسبة 100% من مساحة البوليفارد، إلى جانب دعم البنية التحتية بـ8500 متر من الألياف الضوئية الممتدة في أرجاء الموقع لتغذية الأبراج والمحطات.

وشدد على أهمية مراعاة العدد الكبير من زوار الموسم لتوفير تجربة رقمية متميزة لهم، حيث توفر stc حلول تغطية داخلية في 5 مبان رئيسية، إلى جانب توفير 16 برجا داعما لشبكات الجيل الخامس و4 محطات اتصال داخلية و15 عربة للتغطية الخارجية والداخلية، إضافة إلى نقاط اتصال بالـ«WiFi» في كافة أرجاء البوليفارد يبلغ عددها 587 نقطة اتصال.

كما ثمن الوتيد دور وجهود هيئة الترفيه تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه تركي آل الشيخ في التحضيرات والإعداد لإطلاق فعاليات موسم الرياض، وأكد التزام stc وفرقها الميدانية بأن تكون على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم المطلوب في أي وقت لضمان تلبية تطلعات الزوار، كما أثنى على الجهود الكبيرة التي بُذلت من كافة القطاعات التي من شأنها المساهمة في إنجاح الموسم هذا العام.