نفّذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي في عسير، فرضية وهمية تمثلت في ورود بلاغ من أحد المواطنين لمركز العمليات 997 عن وقوع حادث تصادم بين شاحنة نقل و4 سيارات في النماص، وعلى الفور تم توجيه فرق إسعافية من الهلال الأحمر لمباشرة الحادث الذي نتجت عنه وفاتان و18 إصابة، حيث تم توجيه 6 فرق إسعافية مساندة، وعربة وحدة الإصابات المتعددة، وشاحنتي الكوارث مع شاحنة الصيانة المتنقلة، ومشاركة جهات حكومية أخرى بالمحافظة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لفرع هيئة الهلال الأحمر في عسير أحمد الألمعي، أنه تم التعامل مع الحالات الإسعافية، ونقلها إلى مستشفى النماص العام، حيث نتج عن حادث التصادم، حالتا وفاة و5 إصابات خطيرة، و6 إصابات متوسطة، و7 إصابات مستقرة. وقال: الفرضية تأتي لرفع الجاهزية، والوقوف على حالة الاستعداد لدى الفرق الإسعافية والطبية بالمنطقة في حال وجود حوادث تتعدد فيها الإصابات لا قدر الله، وفق بروتوكول هيئة الهلال الأحمر السعودي.