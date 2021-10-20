شهد المؤتمر الدولي الثاني للرياضيات وتطبيقاتها بجامعة الملك خالد، خلال اليوم الأول للمؤتمر، 10 جلسات علمية في عدة مجالات شملت التحليل والجبر والرياضيات التطبيقية والإحصاء والاحتمالات. وأوضحت مشرفة قسم الرياضيات بكلية العلوم - شطر الطالبات عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتورة عائشة الدريمي، أن المؤتمر حظي في يومه الأول بحضور أكثر من 900 مستفيد ومستفيدة من 14 دولة. وأضافت أن الجلسات وما تخللها من مداخلات ومناقشات، تمخضت عن العديد من الأفكار العلمية البناءة التي سيسعى القسم إلى بلورتها مستقبلاً سواءً على هيئة مؤتمرات وندوات أو بحوث ومشاريع علمية.

من جهة أخرى، أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، إطلاق النسخة الثانية من مسابقتها للخط العربي دوليّاً، التي تنظم برعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بهدف تعزيز حضور اللغة العربية مع المحافظة على فن الخط العربي وتعزيز ثقافته لأجيال المستقبل، بالتزامن مع عام الخط العربي 2021. وتستهدف النسخة الثانية من المسابقة شريحة أوسع من النسخة الماضية، من خلال إتاحة المشاركة لكل المهتمين بالخط العربي ومجالاته من مختلف دول العالم، للتنافس في 4 خطوط تشمل خط الثلث الجلي، وخط الثلث العادي، إضافة إلى الخط الكوفي، ونص خط الجلي ديواني.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور فالح السلمي، اهتمام الجامعة بهذه المسابقة لما يمثله الخط العربي وفنونه من أهمية في عكس ثقافة العرب وعراقتها لدى شعوب العالم أجمع، إضافة إلى شرف كتابة المصاحف الشريفة بفنون الخط العربي، داعياً كل المهتمين من شتى بلدان العالم للمشاركة في منافسات هذه المسابقة لصقل مواهبهم وإبراز فنونهم، موجهاً شكره لأمير المنطقة على اهتمامه بالمسابقة ومجالاتها في النسختين الماضية والحالية. كما بين وكيل عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر للتطوير والجودة والمشرف على المسابقة الدكتور أحمد الزاملي، أن العمادة حرصت على تنظيم هذه النسخة، بعد نجاح مستهدفات النسخة الأولى ومخرجاتها، لافتاً إلى أن أبرز أهداف المسابقة يتمثل في نشر الوعي بأهمية فن الخط العربي للحفاظ عليه وتعزيز ثقافته لأجيال المستقبل، وكذلك إظهار النواحي الجمالية للخط العربي وتنوع أشكاله، وتقديره كحرفة يدوية أصيلة، إضافة إلى اكتشاف المبدعين في الخط العربي، وتشجيعهم على إتقان الصورة الصحيحة للحرف والكلمة، مشيرًا إلى أن لجنة تحكيم المسابقة تضم نخبة من المتخصصين في الخط العربي وفنونه.

يُذكر أن إجمالي جوائز المسابقة يتجاوز 150 ألف ريال، توزع على 3 مراكز فائزة في 4 خطوط، وللمزيد من التفاصيل والتسجيل للمشاركة في المسابقة يرجى زيارة الرابط التالي: https://calligraphy.kku.edu.sa