وقّعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أمس، اتفاقية تعاون ثقافي مع دارة الملك عبدالعزيز؛ بهدف حفظ التراث وتوثيقه في العلا وتيماء وخيبر، في إطار جهود الهيئة الدائمة في العناية بكل مصادر التراث المادية وغير المادية.وتضمنت الاتفاقية إنشاء مركز لحفظ المخطوطات، حيث من المقرر أن يتبع لـ«معهد الممالك» الذي تم الإعلان عن إنشائه في أبريل الماضي، ضمن مخطط «رحلة عبر الزمن»، الذي سيكون مركزا عالميا للبحوث الأثرية وسبل الحفاظ عليها.إضافة إلى ذلك، ووفقا للاتفاقية سيتم العمل على توثيق التاريخ والتراث الشفوي ذي الصلة بالعلا وتيماء وخيبر، ومهارات الفهرسة وآليات حفظ التراث وتدريب فريق الهيئة على ذلك.وتمتد اتفاقية التعاون إلى ثلاثة أعوام وتتلاءم مع الأهداف الكبرى للنهوض بقطاعات الآثار والسياحة والثقافة والتعليم والفنون والبيئة من خلال شواهد التاريخ.