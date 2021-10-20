كشفت «رد تاغ»، العلامة الرائدة والمتخصصة بالمنتجات المنزلية والأزياء العصرية، عن إطلاق تشكيلة أزياءٍ جديدة لموسم شتاء 2021 بالتعاون مع نجمة الشاشة والمسرح العربي ميريام فارس.

وتتمحور التشكيلة الجديدة حول 6 موضوعات تظهر في الحملة الترويجية، من خلال مجموعةٍ من الصور وستة مقاطع فيديو تصوّر البحر والحدائق والأضواء والسماء والجبال والنجوم.

وتجسّد التشكيلة الشتوية مشاعر الحرية والأمل والتفاؤل، بإلهامٍ من عودة الحياة إلى طبيعتها عقب الأزمة الصحية العالمية والتكيّف مع الوضع الجديد وفتح المجال أمام السفر بعد تخفيف القيود المفروضة سابقاً، حيث استجابت العلامة إلى الرغبة بالانطلاق لتروي قصةً مليئة بمشاعر البهجة والفرح في دعوةٍ للجميع إلى إطلاق العنان لمخيلتهم وأحلامهم.

وتجمع التشكيلة بين التصاميم الكلاسيكية الأنيقة واللمسات العصرية بتدرجاتٍ متباينة من الأبيض والأسود وألوان الباستيل والذهبي المزخرف، مع مجموعةٍ منتقاة من الأحذية والحقائب والإكسسوارات التي تتناسق معها. وتتنوع القطع بين المعاطف الصوفية ذات الطابع الأوروبي الراقي والتنانير الشتوية التي تستحضر سحر نيويورك الدائم، إضافةً إلى الأزياء الرياضية والعملية كسترات بومبر وسترات كارديجان المريحة والملابس المزينة بالزخارف العربية المتميزة حيث تعكس شغف ميريام الفريد للتألق والمرح. وتتيح تصاميم وألوان التشكيلة خياراتٍ غير محدودة من الإطلالات المناسبة لاجتماعات العمل والسهرات وأمسيات متميزة مع الأصدقاء في عطلات نهاية الأسبوع.

وتواصل «رد تاغ» ترسيخ التزامها بتلبية تطلعات عملائها الأوفياء وتجاوز توقعاتهم، من خلال برنامج الولاء الشهير مكافآت «رد تاغ»، الذي يمنحهم مزايا إضافية تناسب احتياجاتهم على الدوام.

لمزيد من المعلومات والاطلاع على تشكيلة رد تاغ ميريام فارس لموسم شتاء 2021، يرجى الضغط على الرابط الإلكتروني.