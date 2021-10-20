كشف مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري آل سعود، عن استبدال جوازات المواطنين المقروءة بأخرى بها شريحة إلكترونية تحمل بيانات صاحب الجواز، يمكن قراءتها من خلال قارئات بجميع المطارات.وأكد المشاري أن خدمات جديدة ستطلق خلال الأشهر القليلة المقبلة، أبرزها خدمة تجديد الهوية الوطنية من أي مكان في العالم من دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية، ويتم إيصالها إلى المستفيد عبر البريد.جاء ذلك خلال زيارته جناح وزارة الداخلية المشارك في أسبوع "جايتكس للتقنية" في دبي، لافتاً إلى أن جميع الجهات الحكومية المقدمة للتأشيرات أتاحت تسجيل السمات الحيوية والبصمة عند إصدارات التأشيرات الرقمية من دون الحاجة لزيارة السفارات.وأشار مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية إلى أن الخدمة ستكون متاحة للجميع بحسب جدول زمني يتم الاتفاق عليه بين وزارة الخارجية وكل الجهات الحكومية المعنية بكل تأشيرة من التأشيرات، معرباً عن فخره بالنجاحات المتتالية التي تحققها وزارة الداخلية من خلال تواجدها المستمر في معرض أسبوع جايتكس للتقنية للعام السابع على التوالي.يذكر أن وزارة الداخلية شاركت هذا العام بخمسة محاور رئيسية تحت عنوان «حلول تقنية لوطن آمن»، تشمل الممكنات الرقمية ودورها في الحوكمة لخدمة المتعاملين، وخدمات الوزارة المقدمة لضيوف الرحمن، والتعامل مع الأحداث والأزمات وإجراءات العمل، ومستقبل الخدمات والعمل الأمني ودور التقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة وجعل المدن أكثر أماناً، والاستخدام الامثل للتقنية من خلال «أبشر داخلية» لتمكين جميع منسوبي الوزارة وكوادرها البشرية من إدارة موارد الوزارة المالية والبشرية وتنفيذ الاجراءات الداخلية والخدمات المساندة لمنسوبيها ولمجتمع الوزارة بشكل رقمي، إضافة إلى تسليط الضوء على جهود وزارة الداخلية في الحفاظ على البيئة ومبادرات الوزارة في مجال الإبداع والابتكار، ويتم عرضها لزوار الجناح بعدد من الطرق التقنية التفاعلية التي تتيح لهم معرفة جهود وإنجازات القطاعات المشاركة.