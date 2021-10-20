أعلنت شركة أويفان للاستشارات في مجال التحول الرقمي والأمن السيبراني عن مرحلة تمويل قدرها 9 ملايين ريال سعودي من قبل رجل الأعمال السعودي بدر عثمان العبدالجبار، والمستثمر التقني الفنلندي TCG، والعديد من موظفي أويفان المشاركين.

وتتوقع أويفان أن ينمو فريقها من 160 خبيرًا في عام 2021 إلى أكثر من 250 خبيرًا في عام 2022. وتقدم أويفان خدمات متنوعة من تصميم وتطوير المواقع الالكترونية وبرامج الأجهزة المحمولة واستشارات الأمن السيبراني وفرق تشغيل الأنظمة ذات المهام الحساسة. على سبيل المثال، منذ عام 1998، أدار فريق عمليات أويفان المكونات الأساسية الحساسة للبنية التحتية لخدمات الإنترنت في المملكة العربية السعودية.

وتتمتع أويفان بجذور شمال أوروبية قوية ومكاتب إقليمية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وفنلندا، وتايلاند، وفيتنام. تعمل أويفان من خلال فرقها المتوزعة والمتطورة أو بما يعرف بنموذج EDT التي يوضحها الرئيس التنفيذي لشركة أويفان، السيد رامي كورهونن: «بدأنا أويفان بفكرة أنه من خلال الجمع بين التكنولوجيا ومواهب التصميم من جميع أنحاء العالم، يمكننا حل بعض أكبر تحديات عملائنا وأن نصبح قوة رقمية من أجل الأفضل».

«لقد أنشأنا نموذج EDT للجمع بين أفضل الجوانب في تزويد خبراء مستشارين يعملون في موقع العميل مع أعمال التطوير من مكاتبنا الموزعة حول العالم. اليوم، يستخدم عملاؤنا، مثل الشركة الوطنية للإسكان في المملكة العربية السعودية، أويفان لتطوير الخدمات الإلكترونية الوطنية مع نموذج EDT. يعمل 10-15٪ من كبار الخبراء لدينا في موقع العميل، بينما يعمل 85-90٪ من خبراء الإنتاج لدينا في مكاتبنا العالمية. ساعدت منصة سكني التي طورناها بالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان أكثر من 400.000 أسرة في العثور على منازل مدعومة من الحكومة وشرائها في السنوات الأربع الماضية. علاوة على ذلك، فإن منصة اتفاقيات الإيجار التي نطورها بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان قد عالجت رقميًا ملايين عقود الإيجار».

ويكمل الرئيس التنفيذي قائلا: على الرغم من قيود السفر التي فرضتها جائحة كورونا والاستفادة من نموذج EDT، فإن الشركة تتوسع بسرعة وقد مكنت عملائها السعوديين من الحفاظ على مواكبة التطور.

«إن القدرة على النمو بشكل مربح خلال 2020-2021 هي شهادة على الموهبة الهائلة والقيادة التي نتمتع بها في أويفان. والاستثمار من شريكنا التجاري الموثوق به بدر العبدالجبار، واغتنام فرص أكبر لمصلحة عملائنا. علاوة على ذلك، فإن الاستثمارات من التقني الفنلندي TCG، وأعضاء فريقنا تُظهر قوة القصة التي نبنيها»، كما يعلق السيد راسموس رويها، رئيس مجلس إدارة أويفان.

تتوقع الشركة أن تنمو إيراداتها بأكثر من 30٪ سنويًا في عام 2022 وتعمل بنشاط على توظيف مواهب جديدة للانضمام إلى فريقها الدولي الذي يضم أكثر من 20 جنسية.

«لقد تعاونت مع أويفان منذ عام 2020 وأذهلتني المهارة والالتزام اللذين أبدتهما الشركة في خدمة عملائها، الشركة الوطنية للإسكان، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الحكومة الرقمية. إن الفرصة لجلب خبرة التحول الرقمي عالية الجودة والأمن السيبراني من دول الشمال إلى المملكة العربية السعودية هائلة، ويسعدني أن أكون مساهمًا وشريكًا في نمو الشركة»، علق السيد بدر عثمان العبد الجبار.

ويختتم رامي، الرئيس التنفيذي لشركة أويفان: «نحن فخورون بأننا لعبنا باستمرار دورًا في رحلة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية منذ إطلاق الإنترنت عام 1998 في المملكة. افتتحنا هذا العام مكتبنا في الرياض وقمنا بتعيين العديد من الكوادر السعودية ذوي المهارات العالية لتوسيع قدراتنا المحلية. نتطلع إلى أن نكون الشريك الموثوق به في التحول الرقمي والأمن السيبراني لكل من مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية في رحلتهم للوصول إلى أهداف رؤية المملكة 2030».