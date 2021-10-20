أصدرت مجلة Global CEO Excellence العالمية قائمتها السنوية لأقوى الرؤساء التنفيذيين، وتصدر المهندس خالد بن محمد التلمساني جائزة أفضل رئيس تنفيذي وقيادي للعام الحالي 2021، وذلك تقديراً لإسهاماته الكبيرة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري.

ويمثل قطاع التطوير العقاري جزءا مهما من النمو الاقتصادي المزدهر للمملكة العربية السعودية والخليج العربي والشرق الأوسط، كما أثبتت إدارة المهندس التلمساني أن المرونة والمثابرة والمواءمة في مختلف الظروف هم مفتاح النجاح والاحترافية في العمل.

يذكر أن المهندس خالد التلمساني صنف ضمن 10 رؤساء تنفيذيين بالمملكة للعام 2014، وحالياً يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة رؤى المدينة القابضة وهي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة الهادفة لتطوير وتشييد القطاع الفندقي بالمدينة المنورة على مساحة 1.6 مليون متر مربع بإطلالة مباشرة على المسجد النبوي الشريف، علماً أن المشروع سيضيف 140 مليار ريال للناتج المحلي.