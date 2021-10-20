أعلنت شركة تبوك للصناعات الدوائية إحدى شركات الصناعات الدوائية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمملوكة بالكامل لمجموعة أسترا الصناعية، اليوم، تأسيس شراكة إستراتيجيةٍ مع شركة ليوسونس العالمية، المختصة بتصنيع وتسويق المنتجات الصيدلانية لصحة المستهلك ومقرها الولايات المتحدة، وذلك من خلال اتفاقية حصرية لتصنيع وتسويق منتجات ليوسونس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبموجب الاتفاقية الموقعة، تحصل تبوك الدوائية على حقوق تسجيل وتصنيع وتسويق 14 علامة تجارية في العديد من الدول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما في ذلك

Jointflex®, NICE®, Leolyte®, Fiberall®, CHOOZ®, Gas-Aid®, Leona’s Vitamins, and Clear Mist®.

وتتيح هذه الاتفاقية لشركة تبوك نقل النشاط التجاري الحالي لليوسونس في أكثر من 10 أسواق مع خططٍ للتوسع مستقبلاً وتغطية أسواقٍ ومنتجاتٍ جديدة، لتزويد المستهلكين بحلول تعزز من الصحة، استناداً لحضور شركة تبوك القوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبهذه المناسبة، أوضح محمد الحقباني، رئيس مجموعة أسترا الصناعية، قائلاً «لقد كان العام الحالي مثمراً بالنسبة لشركة تبوك. واليوم، نتوج جهودنا بهذه الشراكة مع ليوسونس، التي تعد من أبرز المصنعين لمنتجات صحة المستهلك اللاعبين في قطاع منتجات صحة المستهلك، وذلك في تأكيدٍ على أهمية هذا القطاع الذي يتميز بوتيرة نموٍ سريعة، حيث نسعى إلى البناء على منجزات ليوسونس الحالية، ومواصلة مسيرتها في المنطقة، خاصةً فيما يتعلق بمساعينا الرامية لتوطين المنتجات الرئيسية في كافة المواقع التي تعمل بها شركة تبوك».

من جهته، قال نائب الرئيس للشؤون الإستراتيجية وتطوير الأعمال في شركة تبوك للصناعات الدوائية وسام الخطيب «نحن سعداء بتأسيس هذه الشراكة الإستراتيجية مع ليوسونس، وواثقين تماماً بأنها ستعزز مكانتنا الرائدة في السوق، وستدعم هدفنا الإستراتيجي لتوسيع أعمالنا في المملكة، وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نحن نعتبر هذه الشراكة خطوة إلى الأمام نحو تعزيز خططنا للنمو طويل الأجل، وتعزيز أعمال تبوك في قطاع العلاجات المتاحة بدون وصفات طبية».

وعلق رئيس شركة ليوسون جون أوهانيان، بقوله «التزمت ليوسونس العالمية بالتوسع الدائم لأعمالها التي تنتشر اليوم في 6 قارات، كما أننا نقدم 200 منتج لأكثر من 30 دولة حول العالم. ورغم ذلك، نحن مهتمون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك نعتقد أن شراكتنا مع شركة تبوك للأدوية ستشكل نقلة نوعية لأعمالنا في السوق السعودي والمنطقة».

ويقول مدير عام شركة ليوسون ليو أوهانيان: «نحن نعتز بالشراكة مع شركة تبوك للصناعات الدوائية لصالح أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعد أكبر شركة أدوية سعودية خاصة، ما يجعلها شريكاً مثالياً لتسويق وتعزيز حضور علاماتنا التجارية الرئيسية في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث نتطلع لاستثمار هذه الشراكة لأثراء أعمالنا الحالية، وتعزيز قدرتنا على التوسع في فئاتٍ وأسواقٍ جديدة».