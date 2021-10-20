ضمن مجهودات بلدية روضة هباس التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية في حملة معالجة التشوه البصري وتحسين المظهر الحضري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أخيرا، نفذ رئيس البلدية سلمان بن أحمد الزهراني جولة تفقدية على كافة أعمال البلدية الخاصة بالحملة مثل معالجة الكتابة على الجدران، وصيانة حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة، وإزالة السيارات المهملة واللوحات العشوائية ومخالفات البناء وغيرها، وثمن دعم الحكومة الرشيدة في جميع المجالات التي يحتاجها القطاع البلدي في كافة مناطق ومدن ومحافظات مملكتنا الغالية.

وتم خلال هذه الحملة معالجة ٦٠م٢ من الكتابات على الجدران وصيانة ١٩٦٠م٢ من حفر الشوارع و١٩٥٠م/ط من الأرصفة المتهالكة وإزالة ١٦ من السيارات التالفة و ١٤٩٠٩م٣ من مخلفات البناء ومعالجة وضع ٣١ حاوية نظافة و٧٥٠ عمود إنارة.