أطلقت وزارة التعليم سياسة الاستخدام والخصوصية لجميع مستخدمي منصة «مدرستي»؛ بهدف حماية البيانات الشخصية والمحافظة على سرية وأمان المعلومات. وأوضح المشرف العام على التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد د. عهود الفارس أن السياسة تحمي حقوق كافة مستخدمي المنصة من المعلمين والمشرفين والتربويين ومديري المدارس والكوادر الإدارية، وكذلك أولياء الأمور والطلبة بمختلف فئاتهم، مؤكدة التزام الوزارة بحماية حقوق جميع المستخدمين بالمدارس الحكومية والأهلية، إضافة إلى الإفصاح عن النهج الذي تتبعه منصة «مدرستي» في جمع المعلومات وطرق نشرها وحفظها وإعادة استخدامها. وأضافت د. الفارس أن سياسة الخصوصية في جميع منصات التعليم الإلكتروني تهدف إلى وضع الضوابط العامة لاستخدام المنصة وأدواتها والمساعدة على حماية بيانات المستفيد، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية والشفافية في الإفصاح عن المعلومات السليمة للمستخدمين، وكذلك سرية المعلومات وفق القوانين والأنظمة المطبقة في المملكة. وأشارت د. الفارس إلى أن وزارة التعليم تبذل أقصى جهودها لتحقيق مستوى عالٍ من الجودة والدقة لمحتويات منصة مدرستي، إلى جانب الحرص على تحقيق أعلى درجات الأمان الممكنة للمستخدمين، وتضمن استمرارية الجودة والأمان لمستخدمي المنصة.