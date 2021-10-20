أتاحت وزارة الصحة حجز مواعيد تلقي الجرعة الثالثة التعزيزية من لقاح كورونا عبر تطبيقي (صحتي)، و(توكلنا) لمن أعمارهم أكثر من ١٨ سنة ومضى على تلقيهم الجرعة الثانية ستة أشهر وأكثر.وكانت الوزارة أوضحت في وقت سابق على لسان المتحدث باسمها أنها بدأت فعليا إعطاء الجرعة الثالثة التنشيطية للفئات الأكثر عرضة للخطر كزارعي الأعضاء أو المصابين بالفشل الكلوي المزمن، وكذلك كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والممارسين الصحيين، ومع إتاحة الحجز لبقية الراغبين في تلقي اللقاح تكون الوزارة قد توسعت في تقديم الجرعة التنشيطية أو ما تسمى بالجرعة التعزيزية.