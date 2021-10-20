استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، العميد ركن فائز المالكي بمناسبة تكليفه قائداً للواء الملك فيصل للأمن الخاص بالمدينة المنورة.

وهنأ الأمير فيصل بن سلمان، العميد المالكي بمناسبة تكليفه، متمنياً له التوفيق والسداد في ما أُسند إليه من مهمات لتقديم المزيد من الأعمال والجهود للحفاظ على أمن الوطن والمواطن.

من جانبه، قدم قائد لواء الملك فيصل للأمن الخاص بالمدينة المنورة شكره وتقديره لأمير المنطقة، راجياً من الله تعالى التوفيق والنجاح لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.