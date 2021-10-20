يناقش مؤتمر تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 22 نوفمبر القادم وعلى مدى يومين، سبعة محاور رئيسية، بمشاركة وزراء ومختصين ونخبة من الخبراء يمثلون نحو 60 جهة حكومية وأهلية، وعدد من الجامعات السعودية، بالإضافة إلى مشاركة واسعة للقطاعات النسائية لاستعراض تجارب ومؤشرات تمكين المرأة السعودية في المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية.

ومن المقرر أن تتناول المحاور الرئيسية لأعمال المؤتمر: الإصلاحات التشريعية في عهد خادم الحرمين الشريفين ودورها في تمكين المرأة وتلبية احتياجاتها ومتطلباتها لاستكمال النقلة النوعية في دعم مشاركتها مجتمعيا، والهوية الوطنية للمرأة السعودية ودورها في تمكينها، وذلك من خلال تعزيز مفهوم الانتماء للوطن لدى المرأة والأسرة السعودية، إضافة إلى تعزيز تمكين المرأة في التعليم والتدريب.

ويستعرض المشاركون في المؤتمر دور الإعلام الحديث في تعزيز تمكين المرأة، وتجربة تمكين المرأة في الجامعات السعودية، ودورالمرأة في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى عرض تجارب ناجحة لتمكين المرأة من واقع المنظمات المحلية والدولية، علاوة على مناقشة مستقبل وتحديات التمكين من خلال التركيز على استشراف المستقبل وطرح التحديات التي قد تواجه التمكين وسبل التغلب عليها.

وأكد رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتورأحمد بن سالم العامري أن الموافقة السامية على تنظيم هذا المؤتمر تأتي ضمن اهتمام ودعم القيادة الحكيمة للمرأة السعودية وتأكيداً على دعم القيادة للمرأة وإبراز جهودها في التنمية، والاستفادة من قُدراتها وخبراتها العلمية والعملية، وثقةً بدورها وكفاءتها في جميع المجالات.

وأضاف قائلا: "إنالمرأة السعودية حظيت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالعديد من الإنجازات الحقوقية والقرارات التاريخية والنوعية الهادفة إلى تعزيز مكانتها في المجتمع وتمكينها لتكون شريكاً فاعلاً في التنمية الوطنية، وركناً أساسياً في رؤية السعودية 2030 التي يقودها رائد النهضة والتطوير ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

ونوه رئيس الجامعة إلى أن المؤتمر يشهد مشاركة واسعة من مختلف القطاعات الحكومية والأهلية والجامعات السعودية لاستطلاع مختلف تجارب التمكين والتعريف بالمشاريع والمبادرات الحكومية لدعم تمكين المرأة السعودية، ورصد أهم مؤشرات تمكين المرأة والمجالات الوظيفية الجديدة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على النجاحات النسائية والمكتسبات التي حققتها المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين.

من جانبها أكدت الدكتورة نوف بنت العالي العجمي وكيلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لشؤون الطالبات ورئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد الملك سلمان، أن المؤتمر يشهد حضورا نسائيا بارزا، لافتة إلى أن المؤتمر وبمشاركة نخبة من الباحثين والباحثات سوف يستعرض مجالات تمكين المرأة السعودية ومؤشرات مهمة وجديدة، مؤكدة في الوقت ذاته أن المرأة السعودية خطت بخطوات ثابتة نحو التمكين بعد صدور العديد من القرارات والتشريعات والأنظمة التي تعزز مكانتها، وتحفظ حقوقها الشخصية والاجتماعية، وتضمن مشاركتها في مراكز القرار المهمة.