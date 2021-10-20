أكد رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف أصالة وعمق العلاقات بالمملكة، وما يكنه للمملكة قيادةً وشعباً من مودة، لافتاً خلال استقباله، أمس (الثلاثاء)، رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، والوفد المرافق له، عمق العلاقات التي تجمع بلاده بالمملكة، وتطلّع إلى أن تشهد العلاقات مستقبلاً مشرقاً في ظل حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين. وقلّد آل الشيخ في العاصمة الكازاخستانية (نور سلطان) وسام الصداقة الذي يمنحه للشخصيات التي أسهمت بشكل وثيق في دعم وتعزيز العلاقات مع كازاخستان، وبحثا في إطار الزيارة الرسمية مزيد التعاون بين مجلس الشورى، ومجلس الشيوخ الكازاخستاني، بحضور رئيس المجلس ماولين أشيمبايف.



ورحب رئيس جمهورية كازاخستان برئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له، معرباً عن مشاعره الطيبة تجاه المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأكد الرئيس الكازاخستاني أن المملكة شريك وثيق لجمهورية كازاخستان على مختلف الأصعدة، وعلى وجه الخصوص في العالم الإسلامي، منوهاً بالمكانة والأهمية التي تمثلها المملكة، مشيداً بما حققته من إنجاز على صعيد مواجهة جائحة كورونا والإجراءات الدقيقة المتخذة التي قامت بها في هذا الصدد.

فيما أعرب رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ عن بالغ سعادته بزيارة كازاخستان بناءً على دعوة رسمية تلقاها من رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني السيد ماولين أشيمبايف. منوهاً بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تقدم وتطور، عززه حرص خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده على توطيدها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة ويعود على البلدين والشعبين بمزيد من الرخاء والتقدم والازدهار. مشيراً إلى المباحثات البرلمانية المهمة التي يجريها مجلس الشورى بالمملكة ومجلسي الشيوخ والنواب في جمهورية كازاخستان لما لها من دور في تنمية العلاقات الثنائية، مؤكداً حرص مجلس الشورى ومجلس الشيوخ الكازاخستاني على وضع الخطوات العملية الفاعلة لتعزيز ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط، وتفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية المشتركة بما يخدم البلدين الشقيقين. واطلع الجانب الكازاخستاني على ما تشهده المملكة من تقدم وتطور كبيرين انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 التي تمثل الإطار الشامل لما تعيشه المملكة من تحول تنموي فريد في ظل اهتمام ورعاية قيادتها الرشيدة، مبيناً أن المملكة استطاعت باقتدار تحقيق إنجازات تنموية عملاقة في وقت قياسي بمختلف المجالات بما يجعلها نموذجاً عالمياً رائداً.

حضر الاستقبال، نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الكازاخستانية بالمجلس عبدالله بن عبدالعزيز بن عيفان، وعضو لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الكازاخستانية الدكتورة منى بن عبدالله آل مشيط، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كازاخستان الأستاذ عبدالعزيز الداود، وسفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة السيد بيريك آرين.