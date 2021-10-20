وافق مجلس النواب اللبناني، اليوم (الثلاثاء)، على تقديم موعد الانتخابات التشريعية إلى 27 مارس القادم، وهو التصويت الذي كان من المفترض أن يقام في مايو من عام 2022.واعترض رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على تغيير موعد الانتخابات داخل جلسة البرلمان، عازيا ذلك إلى أن مصلحة الأرصاد الجوية تفيد باحتمال حدوث عواصف في التواريخ المحددة للانتخابات، ما قد يصعب حصول العملية بالإضافة إلى تقاطع عدد من المهل الانتخابية مع الصوم عند الطوائف المسيحية، بحسب وسائل إعلام محلية.ولفت إلى أن مثل هذا الإجراء يجب أن يصدر بمرسوم عن رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية، مؤكدا خلال الجلسة التي عقدت في قصر الأونيسكو أنه سيطعن بتغيير موعد الانتخابات.وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن رئيس مجلس النواب نبيه بري رد على اعتراض باسيل قائلا: «سبق أن أثارت هذه الاعتراضات زميلك وزميلنا آلان عون وصوّتنا وصدق على هذا التاريخ»، مضيفاً:«لا أحد يهددني.. كل شي أسمح به، إلا التهديد».وأكد إعلاميون لبنانيون أن قانون الانتخابات لم يشهد تعديلات جوهرية، موضحين أن التوقعات تشير بإبقاء القانون كما هو وأن التعديل الوحيد هو موعد إجراء التصويت.