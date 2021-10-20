أدى رفض الخضوع للتطعيم بلقاحات وباء فايروس كورونا الجديد (كوفيد-19) إلى عزل معلقة رياضية ذائعة الشهرة في قناة ESPN الرياضية الأمريكية؛ فيما أعلنت إدارة جامعة ولاية واشنطن أمس فصل مدرب فريقها لكرة القدم الأمريكية نك رولوفيتش، وأربعة من مساعديه الذين رفضوا الخضوع لإلزامية التطعيم التي فرضتها الجامعة على جميع العاملين فيها. وقالت المذيعة الرياضية أليسون وليامس أمس الأول، إن إدارة قناة ESPN أبلغتها بفصلها من وظيفتها، رداً على قرارها بعدم الخضوع للتطعيم. وذكرت على حسابها في إنستغرام أمس أن القناة رفضت طلبها استثناءها من إلزامية التطعيم. وتعد وليامس من أشهر مذيعات مباريات كرة القدم الأمريكية وكرة السلة في الولايات المتحدة. وأوضحت أنها ظلت تعمل في هذه القناة منذ العام 2011، ورفضت التطعيم بعد التشاور مع طبيبها الخاص، لأنها وزوجها عقدا العزم على إنجاب طفل ثان، وتوصلت إلى خلاصة مفادها بأن التطعيم لن يكون في مصلحتها بعد الحمل. ويقول العلماء إنه لا يوجد أي دليل علمي يثبت أن التطعيم بلقاحات كوفيد 19 له أي تأثير على خصوبة الرجل والمرأة. أما مدرب كرة القدم بجامعة ولاية واشنطن رولوفيتش فقال إنه طلب من الجامعة استثناءه من إلزامية التطعيم لـ«أسباب دينية». لكنها رفضت، وفاجأته بإعلانها صباح الإثنين أنه تقرر فصله من وظيفته. وقالت الجامعة إن أولويتها تنصرف إلى ضمان سلامة شبابها المنتمين إلى فريقها. وكان حاكم ولاية واشنطن أمهل سكان الولاية حتى الإثنين لاستكمال التحصين بلقاحات كوفيد-19. ورفضت المحكمة العليا أمس الأول طلباً من عدد من موظفي الولاية لإلغاء قرار الحاكم إلزامية التحصين. ويذكر أن رولوفيتش أكمل سنته الأولى من عقد لمدة خمس سنوات يتقاضى بموجبه 15.6 مليون دولار في مقابل تدريب فريق الجامعة.