أوضحت أمانة عسير في بيان صحفي، أنه نظراً لتقادم هيكل طائرة «سما أبها»، وتعرضها للتلفيات ما جعله غير صالح للاستخدام، فقد تقرر التخلص من هيكل الطائرة خصوصاً في ظل عزوف المستثمرين عن التقدم لاستثمارها، وانسحاب من تقدم منهم ما جعلها عبئا على الخصائص الطبيعية لقمم جبال سما أبها، «ونؤكد أن المنطقة لديها الآن توجهات واعدة لتطوير وتحسين موقع سما أبها بما يليق بمنطقة ومواطن عسير، والمستثمرين، وبما يتوافق مع استراتيجية المنطقة، إذ جاءت هذه الخطوة سعياً من الأمانة للمحافظة على الخصائص الطبيعيه لتلك القمم البهية، ولتهيئة مواقع جديدة استعدادا لطرحها للاستثمار بما يتواءم مع استراتيجية هيئة تطوير المنطقة، التي من شأنها أن تسهم في تطوير الموقع بمساحته الأشمل و بالشكل الأمثل لجذب فرص استثمارية جديدة لموقع سما أبها».