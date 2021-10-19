وقعت شركة «مكيون مطورون عمرانيون» اتفاقية مع البنك الأهلي السعودي توطيداً للعلاقة الاستراتيجية كشركاء نجاح في سبيل توفير السكن الملائم للمواطنين بأيسر الطرق التمويلية وبعروض حصرية منافسة.

وتهدف الاتفاقية إلى إتاحة الفرصة لمستفيدي برنامج سكني بتملك منزل أحلامهم في مشروع سما جدة بحلول تمويلية مرنة وميسرة من البنك الأهلي إضافة إلى ذلك سيحصل كل عميل مكتمل التنفيذ على عرض استرداد نقدي من قبل الشركة خلال فترة الحملة.

ويقع مشروع سما جدة في منطقة مميزة شمال جدة ويتكون المشروع من 34 عمارة سكنية تحتوي على نماذج مختلفة من الوحدات ويتميز بأقل كثافة سكانية لتتناسب مع احتياجات الأسرة السعودية، ويعتبر سما جدة ضمن مشروع خيالا السكني الذي تطوره الشركة الوطنية للإسكان إستمراراً للمشاريع السكنية ذات التصاميم العصرية والخدمات المتكاملة حيث يضم المشروع مراكز تجارية، خدمات أمنية وترفيهية، مساجد، مسطحات خضراء، ومراكز صحية.

وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة مكيون د. مجدي محمد حريري عن سروره بالتعاون مع البنك الأهلي السعودي الذي يعد اللبنة لشراكات مستقبلية مساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 حيث قال «نتجه نحو فصل جديد من التعاون المثمر مع قادة البنوك السعودية البنك الأهلي السعودي حيث تتضافر به جهودنا لفتح آفاق جديدة لعملائنا المشتركين الذين هم مصب اهتمامنا وجل مسؤوليتنا.. آملين أن يساهم التعاون في صنع الفرص والتسهيلات التي تمكننا من تحقيق رغبات المواطنين سويًا».

وأضاف رئيس ادارة التمويل العقاري بالبنك الأهلي السعودي عمر السفاف: نسعى دائماً في البنك الأهلي السعودي إلى أن نكون سباقين بتقديم باقة من الحلول التمويلية الميسرة والمميزة للمواطنين التي نتطلع من خلالها إلى استمرارية علاقتنا الاستراتيجية المثمرة مع شركاء النجاح شركة «مكيون» والمضي قدماً نحو المزيد من التعاون لتحقيق الهدف المشترك في خدمة المواطنين.

كما عبر مدير المشروع م. معاذ حريري عن سعادته «انه لمن دواعي اعتزازنا أن نحتفي بتعاون كهذا سيساهم بشكل رئيسي في تسهيل تملك المواطنين وهذا جل ما نسعى إليه».