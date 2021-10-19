أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمراً ملكياً بترقية وتعيين 30 قاضياً بديوان المظالم.

وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي تضمن ترقية ستة قضاة إلى درجة (قاضي استئناف)، وترقية قاض إلى درجة (رئيس محكمة/أ) وترقية سبعة قضاة إلى درجة (وكيل محكمة/أ) وترقية قاضيين إلى درجة (وكيل محكمة /ب)، وترقية ثمانية قضاة إلى درجة (قاضي /أ) وترقية وتعيين قاضيين إلى درجة (قاضي/ب) وترقية قاضيين إلى درجة (قاضي/ج) وتعيين قاضيين على درجة (ملازم قضائي).

وأكد الدكتور اليوسف أن الأمر الملكي يأتي تأكيداً لحرص القيادة الرشيدة على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري، وتطوير أداء عمله، ورفده بكفاءات قضائية؛ وصولاً إلى قضاءٍ إداري مميزٍ، يحقق الجودة والكفاءة في العمل القضائي، بفضلٍ من الله، من خلال ما توليه القيادة من عناية كبيرة بمرفق قضاء ديوان المظالم، بما يحقق صيانة الحقوق ورد المظالم.