التقى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، بالرباط، بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري.

وهنأ السفير الغريري خلال اللقاء رئيس الحكومة المغربية على الثقة التي حظي بها وحكومته، وتصدر حزبه نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرًا، متمنيًا له التوفيق في مهامه.

وأوضح الغريري، أنه بحث مع رئيس الحكومة جدول أعمال منتدى مبادرة السعودية الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي ستستضيفها السعودية الشهر الحالي، مفيداً أن الملك محمد السادس كلف عزيز أخنوش بتمثيله في هذه المبادرة والمشاركة فيها لتكون أول وجهة خارجية لرئيس الحكومة المغربية هي السعودية.

وأشار إلى أن هذا التكليف من طرف العاهل المغربي له رمزية مهمة تحمل الكثير من الدلالات وتعكس ما يربط البلدين الشقيقين، سواء على مستوى القيادتين أو على مستوى روابط الشعبين الأخوية، مؤكدًا أن علاقات البلدين تاريخية وقوية وإستراتيجية ومتجذرة في العمق.