وافق مجلس إدارة شركة الأول للاستثمار على تعيين علي آل منصور رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من أكتوبر 2021، خلفاً لمازن البنيان، وسيكون مازن مستشاراً لمجلس الإدارة حتى نهاية عام 2021.

ويتمتع علي آل منصور بخبرة تقارب الـ20 عاماً في مجال تطوير إستراتيجية الاستثمار وحوكمة الاستثمار وإدارة المحافظ لفئات الأصول العامة والخاصة، عمل خلالها في عدد من المؤسسات المرموقة، وتقلد العديد من المناصب القيادية، حيث شغل منصب رئيس إدارة المحافظ وأشرف على العديد من المحافظ الاستثمارية لدى أرامكو السعودية، كما عمل رئيسا لاستشارات إدارة الاستثمار في شركة جدوى للاستثمار، وأخيرا عمل مع فريق إعادة هيكلة استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد تحت شركة الاستثمارات الرائدة التي تمثل الذراع الاستثمارية للمؤسسة. وسيكون علي آل منصور مسؤولاً عن تخطيط وتنفيذ إستراتيجية الأعمال للأول للاستثمار.

وبهذه المناسبة صرح رئيس مجلس إدارة الأول للاستثمار خالد الملحم، قائلاً: «يسرنا أن نرحب بعلي في منصب الرئيس التنفيذي للشركة، ونحن على يقين أنه سيقوم بدور فاعل في هذه المرحلة التاريخية المهمة في مسيرة الشركة، وتحقيق أهدافها الإسترايتجية وخططها التوسعية. ولا يفوتني أن أقدم خالص الشكر والتقدير لمازن على الدور الذي قدمه خلال الفترة وتمنياتنا بالتوفيق للجميع».

يذكر أن شركة الأول للاستثمار رائدة في توفير حلول إدارة الاستثمار للعملاء من القطاعين الأفراد والشركات في المملكة العربية السعودية. وكشركة تابعة ومملوكة بالكامل لبنك ساب، تهدف شركة الأول للاستثمار إلى تزويد عملائها بتجربة سلسة في مجالات الحلول المصرفية الأساسية وإدارة الثروات، بالإضافة إلى منصات الوساطة المحلية أو الدولية، وخيارات شاملة من الفرص الاستثمارية ذات المستوى العالمي.