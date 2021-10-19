أكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الاستمرار باشتراط التحصين بجرعتين من لقاح كوفيد-19 لدخول جميع منشآت المؤسسة التدريبية والإدارية. إضافة إلى الاستمرار بالتقيد بلبس الكمامة في الأماكن المغلقة مثل القاعات والمعامل والورش وما في حكمها. وإلغاء شرط التباعد في جميع مرافق المنشآت التدريبية والإدارية والاكتفاء بمسافة 30cm بين طاولات المتدربين في القاعات وإلغاء أخذ درجات الحرارة عند مداخل المنشآت التدريبية والإدارية. مع الاستمرار بتوفير متطلبات الوقاية الشخصية للمتدربين والموظفين مثل الكمامات والمعقمات. إضافة إلى رفع مستوى النظافة والتعقيم لجميع مرافق المنشآت التدريبية والإدارية. ومتابعة ورصد المخالفات وتطبيق العقوبات على مخالفي الإجراءات الاحترازية الصحية.