أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آردن أمس أنها قررت تمديد الإغلاق المفروض على أوكلاند - ثانية كبرى مدن نيوزيلندا - أسبوعين إضافيين على الأقل. لكنها قالت إن الأهداف التي اختطتها حكومتها لتطعيم السكان ستتحقق بحلول الجمعة القادمة، وعندئذ سيصبح بمستطاع السكان معرفة متى سيتم تخفيف التدابير الاحترازية. ويذكر أن أوكلاند ظلت قيد الإغلاق منذ شهرين. وأوضحت رئيسة الحكومة، في مؤتمر صحفي أمس في العاصمة ويلينغتون، أن ثمة حاجة للإبقاء على القيود واللقاحات في آنٍ واحد، «لأنه مع سلالة دلتا المتحورة وراثياً لا يمكننا الاعتماد على أداة وحيدة. وإذا استطعنا إبقاء عدد الإصابات الجديدة منخفضاً، بينما نقوم بتطعيم عدد متزايد من السكان فسيكون سهلاً علينا التحكم في كوفيد-19 وبدء تخفيف التدابير الاحترازية مستقبلاً». وأشارت رئيسة الوزراء إلى أن حكومتها تهدف لتطعيم ما لا يقل عن 90% من السكان شرطاً لإلغاء التدابير الوقائية. واعترفت بأن هذا الهدف عال جداً. لكنها اعتبرته ضرورياً لإحداث أكبر قدر من الثقة في أوضاع البلاد.