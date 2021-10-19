تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية، من أخيه سلطان عُمان هيثم بن طارق بن تيمور، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.تسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال استقباله، أمس، وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، حيث رحب الأمير فيصل بن فرحان بأخيه وزير خارجية سلطنة عُمان والوفد المرافق له في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية.وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد الثقفي.