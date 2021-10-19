شددت وزارة التعليم على عدم إطلاق الألقاب أو الأوصاف التي تؤثر سلباً على تحصيل الطالب الدراسي عند مخاطبته والتواصل معه أو الحديث عنه. وبيّنت في لائحة تقويم الطالب ١٤٤٣ أن سلوك الطالب ومواظبته عنصران مهمان في عملية التقويم وفقاً للضوابط المعتمدة، ويجوز اختبار الطالب الذي تغيب عن أداء الاختبار في موعده المحدد وفق ضوابط محددة على أن يخضع الطالب الذي لم يحصل على فرصة التعليم النظامي أو المنقطع عن الدراسة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات لبرنامج تقويمي يحدد مستواه الأكاديمي، ويلحق بالصف المناسب لعمره وفق شروط وإجراءات محددة.وأشارت الوزارة إلى أنه يحق للطالب بعد حصوله على شهادة إتمام المرحلة الثانوية التقدم لاختبار نظام السنة الواحدة للحصول على شهادة بديلة عن شهادة المرحلة الثانوية السابقة، وفق ضوابط وشروط محددة.وأكدت اللائحة أنه يحق للطالب الذي يبدي تفوقاً غير عادي الحصول على فرصة التسريع لصف أعلى من صفه في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة وفق ضوابط وشروط محددة ويزود الطالب وولي أمره بنتيجة تحصيله الدراسي ونتيجة تقويم الطالب مسألة تخصه وولي أمره والقائمين على تعليمه ولا يجوز استخدام نتيجة الطالب بطريقة تؤدي إلى معاملته معاملة تؤثر سلباً على تقديره لذاته أو تفاعله مع الآخرين. وأوضحت الوزارة أنه يحق للطالب التحقق من درجاته التي حصل عليها، ومراجعة اختباره في ضوء شروط، وضوابط محددة مع التأكيد على أن أسئلة الاختبارات ذات صفة سرية، ويعد مسؤولاً عن سريتها كل من أطلع عليها بحكم عمله، أو وكل إليه أمرا من أمورها، وتعد الجهة المختصة الضوابط الكفيلة بضمان سريتها، والعقوبات التي تترتب على الإخلال بها على أن يتم التعامل مع غياب الطلاب وحالات الغش وفق ضوابط وإجراءات محددة.