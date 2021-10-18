اصدرت هيئة الصحة العامة (وقاية) بالتعاون مع وزارة التعليم تحديثا للدليل الارشادي الوقائي للعودة الى المدارس في ظل جائحة كورونا.

ووجه الدليل الإرشادي باستمرار إيقاف العمل في المقاصف المدرسية مع توجيه الطلاب بإحضار وجباتهم من المنزل وتناولها في الفصول، وكذلك الغاء استعمال برادات المياه ومنع مشاركة الوجبات الجماعية في غرف المعلمين، وكذلك استمرار منع إقامة اي نشاط غير صفي لا يحقق معايير التباعد الاجتماعي.

كما شدد على ضرورة استمرار التباعد المكاني بين الطلاب والمعلمين داخل اروقة المدرسة وفي الفصول الدراسية وكذلك عدم السماح لأي طالب أو موظف أو زائر بدخول المدرسة إلا بعد ارتداء الكمامة والتأكيد عليهم بعدم خلعها طيلة وجودهم في المدرسة، كما وجهت باستمرار إلغاء الطابور الصباحي وإعادة ترتيب و تشكيل الفصول الدراسية لتكون المسافات بين الطاولات بما لا يقل عن ٣٠ سم.

وأوضحت «وقاية» أن المستهدفين بهذا الدليل هم الكوادر الإدارية والتعليمية وكافة العاملين في المدارس، إضافة الى العاملين الصحيين وأولياء الامور، مشيرة في الوقت ذاته الى ضرورة تحصين جميع الطلاب والمعلمين بجرعتين من لقاح كورونا، وهو الامر الذي اقرته سابقا مع وزارة التعليم.