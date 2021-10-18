تنظّم جامعة الملك خالد ممثلة في قسم الرياضيات بكلية العلوم، صباح غدٍ (الثلاثاء)، المؤتمر الدولي الثاني للرياضيات وتطبيقاتها، لمدة يومين (عن بُعد) ويشهده رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي.وأوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور علي الخالدي، أن المؤتمر يحظى باهتمام عالمي، نظير مشاركة نخبة من العلماء البارزين في علم الرياضيات من جامعات مميزة في تخصصات الرياضيات من الولايات الأمريكية المتحدة والهند والبرتغال، إضافة إلى جامعات عربية ومحلية. يُذكر أن اللجنة العلمية للمؤتمر استقبلت ما يقارب 120 بحثاً علمياً، تم اختيار 18 بحثاً نوعياً منها للمشاركة في تخصصات متنوعة في علم الرياضيات.